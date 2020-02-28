Жюри выбрало талисманом Всероссийской переписи населения 2020 году птичку ВиПиНа, нарисованную самарским иллюстратором, известным под псевдонимом ov_maxim. Об этом рассказали в Медиаофисе переписи.

В конкурсе участвовали около 900 вариантов маскота, нарисованных авторами из 74 регионов. В топ вышли 77 рисунков. Абсолютное большинство предложенных вариантов составляли различные пернатые — совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. В жюри связали это с тем, что птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее, передает «РИА Новости».

Автор изображения-победителя получит приз в 60 тыс. рублей. Также жюри отметило еще несколько работ, в том числе тигра Ярослава, ставшего лидером голосования пользователей.

В декабре тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что на всероссийскую перепись населения, запланированную на октябрь 2020 года, будет выделено более 30 млрд рублей.