Радикальное движение «Талибан» заявило об освобождении 82 пленных афганских солдат и полицейских за прошедшую неделю, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.

Как сообщил Шахин в своем официальном Twitter, начиная с 13 июля из тюрем «Исламского эмирата» были освобождены в общей сложности 82 пленных афганских солдат и полицейских.

«Все они были отправлены обратно в их семьи и как обычно получили «пакеты помощи», — написал Шахин в Twitter.

Он добавил, что афганские военнослужащие были освобождены в провинциях Кандагар, Балх, Гельменд, Логар, Пактия и Пактика.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.