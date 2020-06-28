Радикальное движение «Талибан» освободило 21 пленного, афганских военных и полицейских, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.

«Сегодня из тюрьмы Исламского Эмирата в провинции Тахар был освобожден в общей сложности 21 человек, полицейские и военные, связанные с администрацией в Кабуле», — говорится в заявлении.

Представитель талибов добавил, что всех освобожденных отправили обратно в их семьи и предоставили им «пакеты помощи».

Ранее представитель президента Афганистана Седик Седикки сообщил, что власти освободили почти 3,9 тысячи пленных боевиков радикального движения «Талибан». В свою очередь талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.