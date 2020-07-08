Боевики радикального движения «Талибан» взяли на себя ответственность за две атаки в Афганистане, в результате которых погибли шесть человек и 20 получили ранения, сообщает телеканал 1TV.

Первая атака произошла в среду утром, нападение было совершено на полицейский участок в провинции Кандагар на юге Афганистана. В результате, по меньшей мере три полицейских погибли, еще 20 получили ранения.

Вторая атака, как сообщает телеканал, произошла в среду утром в провинции Газни. Начальник полиции округа Дех Як и еще двое силовиков погибли.