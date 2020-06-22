Радикальное движение «Талибан» освободило 14 афганских пленных, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.

«Еще одна группа из 14 солдат и полицейских администрации Кабула была освобождена из тюрем «Исламского эмирата» в провинциях Логар, Нангархар и Нуристан и отправлена к своим семьям», — написал Шахин в Twitter.

Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что правительство страны уже освободило по меньшей мере 3 тысячи заключенных членов «Талибан». Талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.