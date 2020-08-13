Способ подавления протестов в Белоруссии демонстрирует, что власть Александра Лукашенко держится на страхе, а не на выборе народа, считает Ксения Собчак.

«Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удасться остановить протест, все уже всегда будут знать, и сам Лукашенко в том числе, его власть держится только на страхе, а не на выборе людей», — написала она в Instagram.

View this post on Instagram Есть приказы,которые может отдать цепляющийся за власть человек,но выполнять их-преступно. Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удасться остановить протест, все уже всегда будут знать,и сам Лукашенко в том числе, его власть держится только на страхе,а не на выборе людей. Смотрите внимательнее,мои российские сограждане , на пример Беларуси. Еще внимательнее….. И пусть у наших «звезд» пока нет должной смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске,о незаконных посадках после московских митингов ,это ничего,все еще придёт,и смелость и желание. Так всегда кончается режим того,кто не может вовремя уйти и понять ,что сменяемость власти -единственный мирный путь развития государственной власти. Можно недолго обманывать свой народ. Мухлевать, переписывать результаты выборов… Но нельзя обмануть время. Нельзя обмануть историю. #живебеларусь A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Aug 13, 2020 at 4:42am PDT

Телеведущая отметила, что приказы, которые отдает белорусский президент, «может отдать цепляющийся за власть человек, но выполнять их — преступно».

«Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти — единственный мирный путь развития государственной власти», — резюмировала Собчак.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов.

«Лукашенко обезумел от паники»

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые жестко подавляются ОМОНом, внутренними войсками и милицией.