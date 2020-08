View this post on Instagram

Есть приказы,которые может отдать цепляющийся за власть человек,но выполнять их-преступно. Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удасться остановить протест, все уже всегда будут знать,и сам Лукашенко в том числе, его власть держится только на страхе,а не на выборе людей. Смотрите внимательнее,мои российские сограждане , на пример Беларуси. Еще внимательнее….. И пусть у наших «звезд» пока нет должной смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске,о незаконных посадках после московских митингов ,это ничего,все еще придёт,и смелость и желание. Так всегда кончается режим того,кто не может вовремя уйти и понять ,что сменяемость власти -единственный мирный путь развития государственной власти. Можно недолго обманывать свой народ. Мухлевать, переписывать результаты выборов… Но нельзя обмануть время. Нельзя обмануть историю. #живебеларусь