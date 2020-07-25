Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в социальной сети «ВКонтакте» поединки в рамках бойцовского турнира ACA 107 в Сочи. Особое внимание он уделил бою Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, в котором первый проиграл второму в третьем раунде.

Кадыров подчеркнул, что в словесных баталиях в социальных сетях угрожавшие друг другу Емельяненко и Исмаилов выглядели куда более устрашающими, чем на ринге. Они записывали ролики с шутками в отношении друг друга, пытались морально поколебать соперника. Но в бою все вышло по-иному. «Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдёт!» — высказался Кадыров.

Чеченский лидер добавил, что необходим бой-реванш, которому должны предшествовать в качестве обязательного условия инстаграм-батлл и усиленные тренировки. «Так что, восстанавливайтесь, бойцы! Зрители ждут ваших новых поединков!» — пожелал Кадыров.

Напомним, что сам Исмаилов высказался в том духе, что поединок нужно было прекращать еще в первом раунде после того, как Емельяненко получил травму. Сам Емельяненко же раскритиковал манеру боя Исмаилова, назвав ее ударами «тук-тук-тук».