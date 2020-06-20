Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн заявил о принятии «государственного протокола» для туристического сектора страны, сообщает «Российская газета».

В предстоящем туристическом сезоне 2020/2021 предпочтение будет отдаваться тем туристам, которые забронировали и оплатили проживание в 4-х и 5-звездочных отелях. Среди курортов называются Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи. Власти Таиланда рассчитывают, что к ним приедут не 40 млн туристов, как обычно, а 10 млн.

Также власти королевства не будут ориентироваться на поддержку массового туризма. Таиланд с «переполненными пляжами, сомнительными развлечениями» должен остаться в прошлом. Считает Ратчакитпракарн. Причина тому – влияние массового туризма на экологию и природу страны. Очевидно, что изоляция пошла на пользу флоре и фауне Таиланда. Поэтому принято решение перестроить туристический сектор.