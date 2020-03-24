Как заявил премьер министр страны Прают Чан-Оча, ограничительные меры продлятся месяц. Некоторые из них, по словам главы кабмина, потребуют "вовлечения" общества, другие — будут оформлены в виде приказов, подлежащих неукоснительному выполнению.

Он также призвал не поддаваться панике и покупательскому ажиотажу, связанному с опасением остаться без продуктов.

За минувшие сутки в Таиланде зарегистрировали 106 новых случаев заражения коронавирусом. Всего, согласно официальной статистике, в стране 827 заразившихся.