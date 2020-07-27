Лидия Исамова. Около 500 граждан Таджикистана находятся в лагерях Сирии, 286 из них — женщины и дети, сообщил журналистам таджикистанский министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин.

«В Сирии около 500 граждан Таджикистана, в том числе 286 женщин и детей, находятся в лагерях оппозиционных групп, подконтрольных курдам», — сказал он.

По словам Мухриддина, МИД Таджикистана тесно сотрудничает с Сирией в этом направлении. «Посол Таджикистана в Кувейте посещает Сирию и ведет переговоры для возвращения граждан республики с правительством страны и с представителями сирийских оппозиционных (курдских) сил, поскольку часть лагерей находятся на подконтрольных им территориях», — сказал министр.

Он отметил, что в этом вопросе Таджикистан также сотрудничает с ЮНИСЕФ, Международным Красным Крестом, в том числе для определения точного количества своих граждан в лагерях.

«Из-за пандемии коронавируса мы не можем сейчас предпринять меры для их возвращения, вопрос остается открытым. Также отсутствует информация по количеству наших граждан, которые заразились COVID-19 в этих лагерях», – сообщил Мухриддин министр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

30 апреля 2019 года из Ирака в Душанбе были доставлены 84 ребенка — дети таджикских боевиков экстремистских групп, находившихся в лагерях или тюрьмах Ирака. Большинство их отцов были убиты в ходе боевых действий, а матери содержатся в иракских тюрьмах за пособничество террористам. Правительство Таджикистана сначала заявило, что эти дети будут возвращены родственникам, однако все были распределены в школы-интернаты и детские дома. В конце июня 2019 года детский омбудсмен Таджикистана Раджабмо Хабибулозода сообщила, что никто из родственников этих детей пока не обращался по вопросу их усыновления.