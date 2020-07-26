Власти Таджикистана проинформировали Москву о своем решении возобновить авиасообщение с Россией. И подчеркнули, что «процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований». Однако опасаться стоит не только въезда инфицированных. «У вновь прибывших может возникнуть конкуренция за места с теми, кто и так тут работает. Работодатели могут объявлять такие зарплаты, что, кроме как на еду их хватать не будет. А тем временем растет армия безработных россиян, и осенью это особенно сильно проявится», — прогнозирует генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

— Для Таджикистана авиасообщение с Россией – острая необходимость, — говорит политолог. – Напомню, что две недели назад граждане Таджикистана, которые не могут покинуть Россию, пришли на митинг к посольству в Москве. Сейчас многие не могут заработать на питание и жилье, положение их бедственное, и они готовы уехать на родину. Так получилось, что желающих уехать оказалось очень много. Это связано не только с самим коронавирусом, но и его последствиями. По предварительным данным, работу потеряли до 75% мигрантов, то есть более 1 млн человек. Конечно, многие из них и так работали неофициально, так что, полагаю, реальная цифра несколько меньше — около 500-600 тысяч человек, но все равно это очень много. Мы боялись, что мигранты, оставшись без средств к существованию, начнут грабить и воровать, но пока криминогенная обстановка более-менее спокойная. Во время пандемии многие грабили своих же земляков – курьеров сервисов доставки еды, но массовых грабежей пока не было. Возможно, потому что лето, пока нет острой необходимости искать теплый ночлег, да и диаспора помогает. Но в любом случае вечно сидеть без работы они не смогут.

— Илья, сколько может пройти времени от заявления таджикских властей до реального открытия авиасообщения?

— Полагаю, что авиасообщение может быть открыто после 15 августа или с 1 сентября. В принципе, тут нет четкой привязки к датам, но пока никакой информации об этом тоже нет. Если есть договоренности между Россией и Таджикистаном, думаю, скоро их озвучит профильное министерство правительства России.

— Допустим, авиасообщение открыли. Ваш прогноз: что дальше? Какими будут миграционные потоки? Многие ли уедут из России на родину, многие ли приедут? Как будет осуществляться контроль за потоками?

— Полагаю, на родину захотят вернуться около 100 тысяч мигрантов, по крайней мере именно столько могут себе это позволить – у них есть какие-то накопления, есть деньги на авиабилеты, есть родственники, готовые их принять. Однако львиная доля мигрантов, в основном молодежь, никаких накоплений не имеет, и ехать им некуда. Возвращение на родину для них чревато еще большим впадением в нищету, так как ни работы, ни пропитания они найти не смогут. Поэтому какая-то часть решит остаться наудачу, перебиваться случайными заработками и, вероятно, не слишком законным бизнесом. Что касается новых рекрутов, то это так же вполне возможно, сейчас в Таджикистане дела с работой обстоят не лучше, чем в России. Поэтому многие приедут на авось, вдруг работа найдется, там-то ее точно нет. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас об этом подумали, чтобы миграционные центры не выдавали такое количество патентов на работу. Напомню, что у нас растет своя армия безработных, и осень даст ей проявиться, когда люди останутся вообще без денег и средств к существованию, еще и на фоне возможной «второй волны».

— Не получится ли, что прибывшие из Таджикистана вытеснят с рабочих мест тех, кто уже устроился?

— Да, у вновь приехавших может возникнуть конкуренция за места с теми, кто и так тут работает. Новички – штрейкбрехеры, они готовы работать на худших условиях, чем те, кто знает ценники. Поэтому работодатели могут начать демпинговать, объявлять такие зарплаты, что, кроме как на еду их хватать не будет. Нужно как-то поддержать баланс, который есть сейчас, а еще лучше – отдать рабочие места нашим гражданам, оставшимся без работы. Мигрантам придется уехать, но, в конце концов, нельзя доводить ситуацию до предела, когда в стране окажется армия безработных без средств к существованию.