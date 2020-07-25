Лидия Исамова. Таджикистан официально проинформировал российскую сторону о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Российской Федерацией, заявили Mpravda.com в департаменте информации и печати МИД.

«Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с РФ», — сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время ожидается ответ от российских коллег. «При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований», — сказал он.

Россия с 1 августа решила возобновить международное авиасообщение.

Сейчас между Таджикистаном и Россией совершаются только чартерные рейсы для вывоза таджикских граждан, каждые два дня из Москвы в Душанбе выполняются три рейса самолётами авиакомпаний «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр».