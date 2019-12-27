Российский певец и музыкант Валерий Сюткин выпустил видеоклип на песню «Время не проведешь», посвященный знаменитым людям, которые ушли из жизни в 2019 году. Ролик исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram 27 декабря.

Под музыку на экране черно-белого видео появляются портреты Сергея Доренко, Владимира Этуша, Элины Быстрицкой, Алексея Булдакова, Сергея Юрского, Марлена Хуциева, Георгия Данелии, Марка Захарова и Галины Волчек.

Волчек, художественный руководитель театра «Современник», стала последней потерей этого года. Она умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. 19 декабря она отпраздновала свой день рождения, а спустя четыре дня попала в больницу с воспалением легких.

Валерий Сюткин записал композицию «Время не проведешь» вместе с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым еще в 2018 году. Тогда музыканты вспомнили знаменитостей, которые умерли в том году, сообщает телеканал «360».