со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на воскресенье, 12 июля, за сутки выявили 230 370 случаев заражения, их общее число по всему миру достигло 12 552 765. Больше всего зараженных фиксировали Северной и Южной Америке (6 540 222) и Европе (2 907 654).

Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля, когда было выявлено более 228 тысяч заражений.

В России, по последним данным, зарегистрировано 727 162 заражения, 501 061 человек выздоровел, 11 335 скончались в результате осложнений.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ученый о риске распространения COVID-19 через кондиционер.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.