Более 52,1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в США за последние сутки, еще более 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 52 104 случая заражения, скончался еще 631 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Днем ранее эти показатели составляли 52,2 тысячи и 635 соответственно.

Таким образом, суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в Штатах уже третий день подряд превышает отметку в 50 тысяч. Второго июля университет Джонса Хопкинса сообщал о приросте в 50,6 тысячи случаев заражений, третьего — о рекордном показателе 52,2 тысячи.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 795 163 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 129 тысяч человек. Выздоровели более 790 тысяч заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 11 миллионов заразившихся и более 525 тысяч летальных исходов.