В Москве арестовали проходящих по делу о торговле детьми от суррогатных матерей — среди них двое руководителей медцентров, трое врачей, переводчик и юрист. Также, по данным телеграм-канала Mash, под домашний арест отправлена суррогатная мать. Всем предъявлены обвинения, дома у них прошли обыски. Вину никто не признал.

В январе в частной квартире в Одинцове нашли нескольких младенцев, один из которых умер. Выяснилось, что дети от суррогатных матерей, с ними была няня, гражданка Украины, а родители — граждане Филиппин — занимаются оформлением бумаг. Тогда завели уголовное дело.

Еще одна громкая история произошла в июне, когда полиция обнаружила в московской квартире с нянями-китаянками пятерых грудничков, и тоже от суррогатных матерей. Детей планировали забрать граждане Китая, но из-за пандемии они не смогли приехать.

По данным следствия, начиная с 2014 года арестованные оказывали услуги суррогатного материнства, якобы минуя законодательство, а заказчики не передавали свой биоматериал, а просто покупали младенцев. Адвокат Вадим Кудрявцев считает, что криминальный след надо искать в агентствах, которые подыскивают суррогатных матерей.

Вадим Кудрявцев, адвокат: «Проблема в том, что очень много посредников. Из-за этого бизнес стал криминальным. Есть непосредственно медицинские центры, но они сами не подыскивают суррогатных мам. Есть специальные фирмы, и там много случаев, когда возбуждаются уголовные дела, когда дети признаются незаконными. Клиника отвечает за медицинскую программу. Женщина приходит туда, а как ее находят — это отслеживает сама мама, у которой договор с суррогатной. Но очень часто они, например, находятся за границей, грубо говоря, они оплачивают посреднику. То есть последние дела уголовные, которые были заведены, когда там и строительные компании занимались суррогатным материнством, и какие-то продюсерские центры».

Пока решаются бюрократические вопросы, дети должны быть под присмотром либо суррогатной матери, либо находиться в клинике. И то, что младенцы были в частной квартире с чужими людьми, могло стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Среди арестованных генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который, по данным «МК», подыскивал суррогатную мать для Пугачевой и Галкина. Позже Галкин сказал, что не знаком с Мельниковым. Однако и другие имена достаточно известны в медицинской среде. К примеру, Тарас Ашитков считается одним из лучших эмбриологов страны, остальные тоже заслуженные врачи.

Под стражей оказался и юрист «Росюрконсалтинга», который помогал оформлять детей. Директор этой компании, эксперт в области репродуктивного права и суррогатного материнства Константин Свитнев считает, что дело сфабриковано.

Константин Свитнев, директор «Росюрконсалтинга»: «Дело абсолютно фейковое, сшитое на живую нитку из надерганных где попало фактов, дело это развалится в любом суде. Это не просто люди, это ученые. Суррогатное материнство не имеет ничего общего с торговлей детьми, суррогатная мать не имеет генетической кровной связи с теми детьми, которых вынашивает. Но родители эту связь имеют. Тот ребенок… Вот сейчас часто говорят и пишут „причинение смерти по неосторожности“. Да, малыш родился очень больным, ему делали операцию на мозге после родов. К сожалению, он не пережил. Хотя диагноз стоит „синдром внезапной смерти новорожденных“. Эти филиппинцы, которые являются родителями, муж был бесплоден, стерилен. И Тарас Вячеславович провел уникальную операцию по извлечению нескольких здоровых сперматозоидов, что подтверждено документально. И следствие считает, что человек, который перенес эту операцию, приехал, чтобы купить чужого ребенка».

Заложниками ситуации стали дети, которые сейчас, видимо, находятся в доме ребенка. По закону необходимо провести генетическую экспертизу и установить родителей, но закрытые границы этому мешают. Россия одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено. При этом нет специального регулирующего закона, но отдельные положения есть в Семейном кодексе и в законах «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об актах гражданского состояния».

Между биологическими родителями, клиникой и суррогатной матерью заключается договор. Общая стоимость всех процедур — от 1,5 млн до 3,5 млн рублей. При этом суррогатная мать получает около полумиллиона плюс расходы на ЭКО, ведение беременности и роды. После рождения ребенка суррогатная мать пишет отказ, а генетические родители оформляют свидетельство о рождении на себя.

При этом законом предусмотрено, что если суррогатная мать передумает, то она может претендовать на ребенка. Это уже решает суд. В 2017 году в Госдуму вносили законопроект о запрете суррогатного материнства. По мнению авторов, «для передачи ребенка не требуется даже процедура усыновления, что выводит договор об оказании таких услуг за пределы правового поля». Проект закона не прошел даже первое чтение.