Московский суд рассматривает бракоразводный процесс, в котором супруги захотели разделить аккаунт в Instagram. Об этом РИА Новости рассказал адвокат бюро ЕМПП Сергей Егоров.

Как рассказал Егоров, на аккаунт подписаны более миллиона человек, а ежемесячный доход от него превышает 300 тысяч рублей.

«Они вели его совместно, но, по правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу», — отметил он.

По словам адвоката, процесс усложняется тем, что в российском законодательстве нет определения такого цифрового актива, как аккаунт в соцсети. Он предположил, что в данном случае для решения проблемы суд может привлечь представителя Instagram как третье лицо.

«Мы предложили суду проект соглашения, в котором регулируется, как будет администрироваться аккаунт и распределяться прибыль», — добавил Егоров, выразив надежду, что документ утвердят.

В июле адвокаты, занимающиеся бракоразводными процессами, описали самые нелепые причины, по которым их клиенты решали завершить любовные отношения. Пост на Reddit набрал больше пяти тысяч комментариев, в которых юристы привели примеры из своей практики.