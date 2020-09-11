Ксения и Александр Задойновы поделились радостным событием. Супруги обвенчались в храме Петра и Павла, который находится в центре Москвы. Они поделились первыми фотографиями и небольшим видео с таинства.



В своём микроблоге Ксюша написала, что стала женой Александра перед богом. Девушка поделилась, что с нетерпением ждала этого события, ведь для неё венчание гораздо важнее печати в паспорте, это очень серьёзный и ответственный шаг. На таинстве Ксюша была облачена в красивое кремовое кружевное платье, а голову покрывала роскошная длинная фата. На венчании присутствовали лишь близкие люди, в числе которых была сестра Саши Анна, мама Ксюши и несколько хороших друзей.



Супругов венчал владыка Антоний, духовник Ксении. Для таинства Саша с Ксюшей приобрели золотые кольца, освещённые в храме накануне венчания. На украшениях сделана гравировка с датой таинства, именами супругов и словом «навсегда». По окончании венчания супруги устроили фотосессию, после чего отправились с приглашенными в ресторан.