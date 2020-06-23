Американка Терри Херрингтон пожертвовала почку мужчине, которому 16 лет назад пересадили органы ее погибшего супруга.

В 2004 году кровельщик Брайан Херрингтон погиб во время работы на крыше. Так как он поддерживал посмертное донорство, его органы отдали нуждающимся. Удалось спасти четырех человек.

Поджелудочную железу и почку получил Джеффри Гренджер, страдающий инсулинозависимым диабетом. Его органы начали отказывать, и пересадка буквально спасла жизнь. В течение первого года после операции он обменивался со вдовой своего донора анонимными открытками, а потом им разрешили раскрыть личности.

Терри и Джеффри поговорили по телефону и им показалось, будто они давно друг друга знают. Они подружились и поддерживали связь все эти годы. Примерно год назад почка Брайана начала отказывать.

Джеффри начали делать диализ и подыскивать нового донора. Когда он рассказал об этом Терри, она сразу же предложила себя в качестве донора. Но мужчина подумал, что подруга шутит. Вскоре он разместил в соцсетях пост о том, что нуждается в доноре. Тогда Терри написала ему в комментариях, что она не шутит и «серьезна, как новая почка».

Терри и Джеффри успешно прошли подготовку к операции и саму процедуру. Теперь почка Терри находится рядом с почкой ее покойного супруга и они вместе поддерживают жизнь Джеффри. Как считают врачи, теперь почки прослужат еще не менее 10 лет. Также медики отметили, что не слышали о другом случае, когда супруги становились донорами органов для одного человека.