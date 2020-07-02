Беременная Александра Черно уже в июле должна стать мамой. Медики прогнозируют роды на 20-ое июля. Сейчас девушка вместе со своим мужем Иосифом Оганесяном ушли в декретный отпуск.



Ребята постоянно думают о предстоящих родах и готовятся к появлению в их жизни ребенка. Так, все свободное время супруги сейчас проводят в детских магазинах – Саша с Йосей уже приобрели дорогостоящую коляску будущему ребенку стоимостью в сто тысяч рублей, а также сметают с полок все детские товары, которые видят.



Как призналась Черно, ей все-таки удалось уговорить супруга на совместные роды, о которых она мечтала. Оганесян будет присутствовать в родильном зале в процессе родов, морально поддерживая Черно и следить за тем, чтобы их малыша не подменили в роддоме – супруги уже договорились о круглосуточном дежурстве, дабы быть уверенными в том, что они заберут из больницы своего ребенка.