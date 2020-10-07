Саша Черно и Иосиф Оганесян недавно очень переживали за жизнь малыша Стефана. Сын сильно простудился, чем и напугал родителей. Супруги поспешили поделиться с подписчиками и рассказать о своих сильных эмоциональных переживаниях и стрессе.



Саша написала на своей страничке, что минувшая ночь была просто кошмаром. Они все поспали лишь один час ближе к утру. Ждали врача, малыш был очень слабым, горячим, сопли текли ручьём, из-за чего он никак не мог успокоиться. Иосиф написал, что вместе с Сашей чуть не сошел с ума, потому что им не приходилось ещё сталкиваться с подобными ситуациями. К счастью, молодые родители взяли себя в руки и к утру насморк у малыша был устранен.



Супруги отметили, что сейчас малыш чувствует себя лучше, педиатр приехал и расписал последующий план действий. Саша и Йося Оганесян намерены ему следовать и вылечить своего сына. Стоит отметить, что малыш уже заставлял родителей переживать за свою жизнь и здоровье. У него был приступ гипогликемии, из-за чего он четыре дня провел в реанимации.