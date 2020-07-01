Около месяца тому назад на телестройку пришел новый участник Вячеслав Иванченко. Парень сразу удивил коллектив проекта своей низкой культурой, безграмотной речью и странными повадками.



Познакомившись с семьей Иванченко, участники телестройки затравили парня, назвав его родню маргиналами, то есть, людьми из социального дна, не приспособившимися к новым реалиям жизни.



На протяжении всего своего пребывания на поляне Слава пытался своеобразо наладить отношения со своей супругой. Видимо, у парня ничего не получилось, ведь недавно он опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте фотографию с супругой, сопроводив снимок подписью «Наверное, все. Жаль». Зрителя же надеются, что вскоре супруги Иванченко покинут периметр, считая, что таким парам не место на проекте, ведь участники реалити-шоу выступают неким примером для подражания среди молодежи.