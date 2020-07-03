Бывшая участница главной телестройки Ольга Гажиенко строит за периметром счастливую семейную жизнь с мужем Ильей и двумя сыновьями Кириллом и Львом. После появления Левы около года тому назад супруги приняли решение перебраться из их двухкомнатной квартиры в более просторное жилье.



Так, Оля и Илья приобрели трехкомнатную квартиру в новостройке и затеяли в ней ремонт с перепланировкой, а пока над жильем трудятся рабочие и дизайнеры, жили на съемной квартире.



Недавно Оля в своих соцсетях впервые показала фотографии новой квартиры с незаконченным ремонтом. Фанаты девушки заметили, что особое внимание семья уделила дизайну детских комнат (их в квартире будет две), в которых поклеила милые обои. Первое время у детей будет спальня и игровая, а когда старший сын подрастет, у мальчиков будет по комнате. Также в квартире будет кухня-гостиная и спальня супругов.