Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко совсем недавно (а именно 10 июня) стали родителями во второй раз. Первое время после рождения малышки семья старалась не посещать людные места, к тому же у них были нерешённые проблемы с документами. Сейчас, когда дела решены и младшая дочь окрепла, супруги смогли развеяться и посетить торговый центр, а также находящийся в нём ресторан.



Ольга показала подписчикам свой новый чехол для телефона и порадовалась, что наконец-то вместе с мужем и детьми выбралась и пообедала не дома, а в кафе. К тому же, большинство времени Дмитрий проводит на Поляне и побыть всем вместе получается крайне редко. А для детей настоящее счастье, когда и мама, и папа рядом.



Также Ольга рассказала, что благодарна судьбе за возможность ежедневно быть со своими детьми и заниматься их воспитанием, развитием, обучением. Супруг обычно находится на съёмках, поэтому в те редкие минуты, когда он рядом, она старается всю себя посвятить ему и детям, и насладиться каждым моментом семейной идиллии.