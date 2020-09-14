Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко задумались о третьем ребёнке. Родители двух дочерей мечтают о сыне. Правда, не в самое ближайшее время, а примерно через два-три года. Ольга поделилась с подписчиками, что всегда мечтала иметь большую семью.



Супруги Дмитренко стали родителями во второй раз совсем недавно, три месяца назад. Недавно в своём Инстаграме Ольга написала, что они с мужем не собираются останавливаться на достигнутом и планируют родить третьего ребенка, будучи на проекте «Дом-2». Девушка добавила, что детей они рожают для себя, ведь это их большое счастье. По словам Ольги, супруги будут рады рождению в своей семье мальчика, ведь только сына им не хватает до полного комплекта.



Девушка также добавила, что в отношениях с супругом у неё сейчас всё прекрасно. Они по-прежнему испытывают друг к другу страсть и желание, Ольга чувствует себя любимой. Она также добавила, что старается не расслабляться, а всё время быть в тонусе и выглядеть максимально красиво.