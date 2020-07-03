Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавируса COVID-19, ее выписали из больницы, однако она продолжит лечение от двухсторонней пневмонии дома, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.

«Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», — сообщил офис в Telegram.

Зеленский заявил, что уже в пятницу вечером вся семья соберется за одним столом. «Елена одолела COVID-19! Наконец сегодня вечером вся семья будет за одним столом», — написал он в Twitter.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46,76 тысячи случаев COVID-19, скончались 1212 человек, 20,56 тысячи пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.