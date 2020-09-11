Мировой экономический суперкризис может начаться в течение ближайших месяцев и привести к хаосу во всем мире. Об этом, как сообщает Deita, заявил экономист Валентин Катасонов.

По его мнению, крах доллара как мировой резервной валюты неотвратим, произойдет в течение нескольких ближайших лет и является главным признаком надвигающегося суперкризиса. Крах американской валюты приведет к падению США с экономического и геополитического Олимпа и тотальному переустройству мира.

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В течение ближайших месяцев, если доллар продолжит слабеть, мировая экономика может сорваться в новую депрессию, так как в таком случае сначала крупные игроки, а затем обычные люди начнут отказываться от американской валюты.

Катасонов высказал мнение, что этот кризис станет причиной хаоса во всем мире, потому что тот не готов к краху доллара, гораздо более страшной проблеме для современного мироустройства, чем последствия кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которые еще даже не начали себя проявлять.