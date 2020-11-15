В течение пандемии врачи постоянно предостерегают больных COVID-19 от самолечения. Тем не менее некоторые граждане пытаются самостоятельно решать, какие препараты принимать и как восстанавливаться после болезни. Как рассказали собеседники «Газеты.Ru», в итоге такая самотерапия приводит к неприятным последствиям — например к развитию хронического гастрита и почечной недостаточности.

Врачи неоднократно предупреждали: прием антибиотиков и чрезмерное употребление витаминов, БАДов и других лекарственных средств при коронавирусе не только не помогает, но и может привести к плачевным последствиям. Тем не менее некоторые россияне, узнавая о положительном тесте на ковид, все равно решают заняться самолечением.

Так, 23-летний Александр из Тулы рассказал «Газете.Ru», что из симптомов инфекции у него была лишь невысокая температура — 37,4° — и насморк, поэтому причин для госпитализации не было. «У меня даже кашля не было толком», — уточнил он.

Молодой человек пояснил, что живет с родителями, которые имеют специфический взгляд на лечение. «Меня с детства пичкали антибиотиками, и сейчас без них не обошлось. Я не особо вдумывался в происходящее, потому что уже привык, что при каждом чихе пью таблетки. Но в этот раз что-то пошло не так», — поделился парень.

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По его словам, примерно на пятый день приема антибиотиков, он почувствовал боль в животе, которая нарастала, когда Александр был голоден.

«Боли становились все сильнее, уже и коронавирус прошел, а желудок все крутило. В итоге я понял, что пора обращаться к врачу — ничего подобного раньше у меня не наблюдалось»,

— сказал юноша.

Гастроэнтеролог поставил ему диагноз — гастрит. «Причем болезнь сразу у меня приобрела хроническую форму из-за того, что произошли специфические поражения внутренней оболочки желудка. Теперь мне с этим жить, так что от антибиотиков без надобности советую держаться подальше», — заключил Александр.

История же 36-летней Веры из Твери началась еще до того, как она заболела коронавирусом. «Я просто хотела себя защитить от болезни, потому что вообще меня, наверное, можно назвать ипохондриком», — рассказала женщина «Газете.Ru».

В аккаунте Instagram врача и ведущей Елены Малышевой Вера прочитала, что в пандемию особенно полезно принимать витамин D. «Я купила витамин в таблетках и пила их постоянно. Как аскорбинки глотала, не задумываясь о последствиях», — отметила собеседница издания.

Через некоторое время у женщины на лице выступила сыпь — она не придала этому значения, подумала, что причиной стали гормональные изменения. «Еще мне постоянно хотелось пить, начался запор, и периодически было ощущение тошноты. Хотя я предполагала, что я сама себе все это придумала», — уточнила Вера.

Вскоре она узнала, что заразилась COVID-19. У женщины было легкое течение болезни, тем не менее она настояла, чтобы ее положили в больницу — с помощью знакомых в местной клинике это удалось устроить.

«Уже в больнице медики заметили, что инфекция особенно сказалась на моих почках. Они начали расспрашивать про мой образ жизни, что я раньше употребляла, пью ли алкоголь. В итоге я рассказала им про свой прием витаминов, и они поняли, что я только ухудшила здоровье и усугубила течение ковида», — пожаловалась Вера.

Из-за чрезмерного приема витамина D у нее развились симптомы почечной недостаточности. «Этим быстро воспользовался коронавирус. Тем не менее вскоре я пошла на поправку, хотя теперь вынуждена соблюдать диету — как можно меньше соли, жареного, никаких жирных сортов мяса и рыбы и, конечно же, никакого алкоголя. Сейчас понимаю, что сама виновата в том, что со мной произошло», — заключила жительница Твери.

30-летняя Дана из Санкт-Петербурга рассказала «Газете.Ru», что ранее всегда старалась избегать приема любых таблеток. «COVID-19 у меня начался почти бессимптомно. Я была уверена, что спокойно перенесу его дома, изолируюсь на две недели и буду лечиться, как от обычной ОРВИ. Вообще я крайне редко принимаю таблетки, поэтому я знала, что и в данном случае их будет по-минимуму. Никаких антибиотиков, конечно же. Их я вообще, по-моему, в жизни никогда не употребляла», — подчеркнула она.

Со временем девушке становилось все хуже. «Было больно дышать, кашель разрывал легкие. Но при этом температуры не было, и я медлила с обращением к врачу. Я очень боялась ложиться в больницу и решила занять собственным здоровьем самостоятельно», — добавила Дана.

Девушка начала читать про стационарную терапию коронавируса и решила применить ее в амбулаторных условиях. «Я вычитала о пользе гормональных препаратов на ранней стадии болезни. У меня была возможность достать их, и я подумала, что это хороший выход. Хотя, честно говоря, я уже тогда предполагала, что мне придется испытать на себе все последствия и побочные эффекты этих лекарств», — заметила собеседница издания.

Принимала она их неделю.

«Из-за препаратов или нет, но я вылечилась от ковида. Но после отмены таблеток, поняла, что у меня постоянно высокое давление, из-за чего часто кружится голова, тошнит. Потом к этому добавилась еще сухость во рту, учащенное мочеиспускание, казалось, что я даже стала хуже видеть. А еще похудела на пять килограммов»,

— поделилась Дана.

Все эти симптомы девушка списывала на последствия болезни, однако ее подруга — врач-эндокринолог — посоветовала ей пройти обследование.

«Оказалось, что у меня повысился сахар, что как раз является следствием приема гормонов. Раньше никогда подобных проблем не было. Теперь наблюдаюсь у эндокринолога, принимаю лекарства. Но думаю, что это пройдет, мой врач в этом тоже уверен. По крайней мере, сейчас я довольно быстро пошла на поправку», — заключила Дана.