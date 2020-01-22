Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин обратился за помощью врачей во время отдыха в Африке.

По словам артиста, он получил сильнейшие солнечные ожоги, несмотря на защитный крем.

«И теперь у меня ожоги. Вызвал врача. Вся кожа с лица слезает. Потом еще говорят — морда треснула от обжорства. Нет, друзья, это все от солнца», — цитирует его 22 января «Федеральное агентство новостей».

В ноябре сообщалось, что Лука Сафронов-Затравкин застрял в туалете самолета во время возвращения из Казани в Москву.