Представителя «золотой молодежи» отправил в колонию в четверг, 2 июля, Никулинский суд Москвы. 28-летний сын экс-сенатора Амира Галлямова в конце мая 2019 года, убегая от полицейских, покалечил одного из них.

Тимур Галлямов — сын бывшего члена Совета Федерации и экс-министра спорта Московской области Амира Галлямова. Когда Галлямов-старший подал декларацию о доходах за 2010 год, оказалось, что у него самый большой автопарк в Совете Федерации. В его гараже площадью 5,5 тыс. кв. м, стояли спорткар Ferrari, три представительских автомобиля Mercedes, три автомобиля Toyota, Bentley Continental, Porsche 996 Carrera и Maserati Granturismo.

Тимур унаследовал страсть к роскошной жизни и дорогим машинам от отца. Иномарка, на которой Галлямов убегал от гаишников, имела номер с074сс97. Серия ССС (в народе ее называли «три сестры»), должна была «транслировать» статус водителя такой машины, который считался «неприкасаемым». Но Галлямов явно переступил черту.

В ночь на 27 мая 2019 года он столкнулся с сотрудниками ДПС дважды. Первый раз его Toyota Land Cruiser 200 остановили на Кутузовском проспекте за превышение скорости. У стритрейсера оказался просроченным страховой полис. Выйти из автомобиля он отказался — напротив, «ударил по газам». А через несколько минут, уже на Мосфильмовской тот же экипаж ДПС попытался остановить его на перекрестке.

Галлямов и на этот раз не подчинился. Вывернув руль вправо и отдавив ногу гаишнику, он продолжил побег. Погоня за ним длилась еще 15 минут. Хоть гонщик и показался полицейским неадекватным, тест не выявил опьянения. Позже на допросе сам Галлямов признался, что употребил грамм кокаина. После ночи, проведенной в полиции, суд поместил его в СИЗО. Но в суде Галлямов уже отказался от своих слов, а заодно решил не признавать вину.

У полицейского, которого сбил Галлямов, диагностировали перелом голени. Было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти» (318 УК РФ). Следствие установило, что в 2015 году Галлямова уже лишали прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

На этот раз суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима.