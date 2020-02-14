Сын арестованного заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова Арслан Арсланов заявил, что ему угрожают неизвестные, которые вымогают у него 150 млн рублей за освобождение отца. Об этом он рассказал «РИА Новости» в пятницу, 14 февраля.

«Мне начали писать неизвестные с требованием выплатить 150 млн рублей, которых у меня и моей семьи никогда не было. В случае если я этого не сделаю, моего отца ждет участь «не дожить» до суда или «сгнить в лагерях», — объяснил Арсланов.

Он добавил, что 12 февраля ему пришло SMS-сообщение с незнакомого номера, отправитель представился Халилом Арслановым и попросил, чтобы он связался с неким Игорем Борисовичем. Арслан на это сообщение не ответил.

На следующий день он получил сообщение в Telegram от того самого «Игоря Борисовича», который заявил, что хочет получить 150 млн рублей в долларах к вечеру субботы.

Сын Арсланова подчеркнул, что уже написал заявление с просьбой разобраться в происходящем на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова и генерального прокурора Игоря Краснова.

30 января Арсланов прошел проверку на детекторе лжи. Его спрашивали, имел ли он корыстный умысел на хищение денег, планировал ли подобные преступления, участвовал ли он в них, знал ли о хищениях и получал ли похищенные средства в личное пользование. На все эти вопросы не было выраженной физиологической реакции. Эксперты трактовали результаты проверки на полиграфе как «отсутствие эмоциональных следов, связанных с преступлением».

На данный момент Арсланов числится на своей должности, однако находится в отпуске и фактически свои обязанности не выполняет.

21 января 2020 года стало известно, что Минобороны отозвало иск о компенсации ущерба к Арсланову. Тогда же суд признал законным арест его имущества общей стоимостью около нескольких миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении замглавы Генштаба ВС России было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия был установлен до 6 февраля 2020 года.

В феврале 2019-го ему инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп. 18 октября 2019-го предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей. Речь идет о так называемом деле «Воентелекома». Гендиректор данной компании Александр Давыдов был арестован в конце 2017 года по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи.

В сентябре 2019-го предшественника Давыдова — Николая Тамодина — обязали выплатить около 800 млн рублей штрафа в пользу Минобороны. В 2015 году его осудили на шесть лет колонии за мошенничество при исполнении контракта по ремонту оборудования и техники связи, а в январе 2018-го ему назначили еще три года колонии по аналогичному обвинению.