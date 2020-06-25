Сын водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявил, что возмущен появлением идеи об усыновлении виновником смертельной аварии.

«Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли «папа»?!» — привел слова Валерия адвокат Захаровых.

Как сообщает Telegram-канал RT, у него «не укладываются в голове» подобные высказывания со стороны Ефремова. Валерий добавил, что не понимает, как сторона актера себе это представляет. Разговоры же об этом до суда «вообще выглядят как попытка смягчить к себе отношение», добавил сын погибшего.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал собственные слова о том, что устроивший пьяное ДТП актер готов позаботиться о детях погибшего Сергея Захарова. По его словам, артист вовсе не хочет усыновить этих детей по документам. Тем не менее, он «может сделать для них больше, чем родной отец», считает защитник.