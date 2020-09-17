Сын Александры Черно и Иосифа Оганесяна начал заниматься с тренером. Родители решили, что настало время приучать малыша к водному пространству, ведь маленькие детки довольно хорошо относятся к воде. Стефан не стал исключением.



Саша поделилась видео в своём микроблоге, на котором можно рассмотреть, что ребёнку нравятся такие занятия, кроме тех моментов, когда его кладут на спину в воде. Тренер пояснила, что крик ребёнка в это время сравним с реакцией человека, который идёт в темноте по улице и старается прижаться к стенке. Полуторамесячному Стефану было проведено занятие в обычной ванне, ведь такого кроху в бассейн пока не пустят. Многие зрители считают, что сын Черно и Оганесяна научится плавать даже раньше, чем ходить.



Водные занятия очень положительно сказываются на развитии и самочувствии ребенка. Так, они нормализуют мышечный тонус, укрепляют организм, снимают напряжение, развивают вестибулярный аппарат и приносят море удовольствия и позитива малышу.