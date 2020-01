View this post on Instagram

Друзья, если вы видите, что на берег выбросило дельфина, морского котика или тюленя, не проходите мимо, помогите ему вернуться в море! ⠀ Отмечайте в комментариях аккаунты Greenpeace (@greenpeaceru), wwf (@wwfrussia), Грету Тунберг (@gretathunberg) и другие организации, выступающие в защиту окружающей среды. ⠀ #ЧелленджВПоддержкуВыброшенныхМлекопитающих #СпасиКита #СпасиПланету #ГринПис #GreenPeace #WWF #ГретаТунберг #GretaThunberg #ЛукаСафронов