Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин переел, не смог дойти до моря и укатился туда. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.

View this post on Instagram Друзья, если вы видите, что на берег выбросило дельфина, морского котика или тюленя, не проходите мимо, помогите ему вернуться в море! ⠀ Отмечайте в комментариях аккаунты Greenpeace (@greenpeaceru), wwf (@wwfrussia), Грету Тунберг (@gretathunberg) и другие организации, выступающие в защиту окружающей среды. ⠀ #ЧелленджВПоддержкуВыброшенныхМлекопитающих #СпасиКита #СпасиПланету #ГринПис #GreenPeace #WWF #ГретаТунберг #GretaThunberg #ЛукаСафронов A post shared by Лука Сафронов — Затравкин (@lukasafronovofficial) on Jan 29, 2020 at 10:51am PST

Вчера Сафронов-Затравкин опубликовал видео, на котором запечатлен лежащим на песчаном берегу у кромки воды.

«Дорогие друзья, не переедайте на море, а то будет до него тяжело дойти, как мне», — произнес он, укатился в воду и стал там барахтаться.

В подписи к видео он назвал то, что сделал на записи, челленджем в поддержку млекопитающих (тюленей и дельфинов), выбросившихся на берег. Он призвал подписчиков не проходить мимо выбросившихся животных, а помогать им вернуться в воду.

Также пианист призвал пользователей социальной сети присоединиться к челленджу, публикуя видео аналогичного содержания со своим участием и отмечая в соответствующих постах аккаунты «Гринписа», Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других организаций, которые выступают в защиту окружающей среды, а также аккаунт активистки Греты Тунберг.

В комментариях к его посту пользователи соцсети похвалили Луку Сафронова-Затравкина за его инициативу и назвали его Посейдоном нашего времени.

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