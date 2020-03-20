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Сын самарского олигарха Алексея Шаповалова попробовал золото на вкус. Видеозаписью процесса дегустации Алексей Шаповалов-младший поделился в своем профиле в Instagram. Поступок молодого человека в период падения рубля подписчики не оценили.

«23karatgold (23 карата — это золото 958-й пробы — прим.ред.)», — подписал опубликованное видео Шаповалов. Еду из благородного металла для молодого человека приготовили в отеле, расположенном на берегу Персидского залива, уточняет «Царьград». Уже несколько месяцев Шаповалов-младший живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Для чего это, некоторым людям на хлеб не хватает», — написали возмущенные подписчики в комментариях к видео. Однако другие в защиту Шаповалова отметили, что в Эмиратах данный деликатес пробует «каждый второй».

Тем временем, поддавшись панике из-за коронавируса, россияне начали сметать с прилавков продукты. Однако по словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, оставшихся в России продуктов в условиях коронавируса хватит минимум на два месяца.

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