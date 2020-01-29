Александр Фридман, сын совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана рассказал, что живет в съемной квартире на окраине Москвы за 30 тысяч рублей в месяц и ездит на метро.

Фридман-старший планирует передать свое состояние на благотворительность.

«Я жил с пониманием, что не унаследую от отца ничего», — отметил сын миллиардера в интервью Bloomberg.

В прошлом году 19-летний Фридман-младший завершил обучение в школе в Лондоне, а пять месяцев назад открыл свою дистрибьюторскую компанию SF Development c доходом в 405 тысяч долларов. Он также владеет компанией, занимающейся доставкой товаров для кальянов в московские рестораны.

View this post on Instagram belling through the motherfucking streets, y’all A post shared by Alexander Fridman ✡ (@alexander_fridman) on Oct 23, 2019 at 9:59am PDT

При этом издание подчеркивает, что, несмотря на отсутствие финансовой помощи от отца, успеху предприятий Александра Фридмана способствуют связи бизнесмена. Так, SF Development поставляет продукцию магазинам X5 Retail Group, 47,9% акций которой принадлежат «Альфа-Групп». Сам Фридман-младший утверждает, что менеджеры не поставили бы его продукцию на полки магазинов только потому, что он является сыном их босса.

Сын предпринимателя добавил, что изначально планировал сделать перерыв в учебе на год, а сейчас задумается об отказе от поступления в университет.

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