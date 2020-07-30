В семье правозащитницы Ольги Романовой, главы фонда «Русь сидящая» разразился скандал. Сын Ольги Дмитрий подал на мать и сводную сестру Анну Иванову заявление в полицию, обвинив родственниц в мошенническом хищении принадлежащей ему на правах собственности московской квартиры. Ольга Романова называет произошедшее «семейным делом» — эту квартиру Дмитрию дарила она, а когда отношения между матерью и сыном испортились, Романова решила переоформить недвижимость на дочь.

Не касаясь моральной стороны этой истории, мы выяснили, могут ли Романову привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

Дмитрий Романов написал в Facebook, как он считает, «самый важный пост в жизни». Он рассказал, что четыре года назад женился и уехал за границу, а в своей московской «однушке» в Марьиной роще разрешил пожить сводной сестре Анне — по просьбе матери. А матери выдал гендоверенность.

Приехав в Россию, он узнал, что мать продала эту квартиру сестре за миллион рублей, а еще долю Дмитрия в другой, семейной квартире, за полтора миллиона, что, по его подсчетам, ниже кадастровой стоимости примерно в 10 раз.

Молодой человек подал два иска — В Останкинский и Таганский суды. Одновременно Дмитрий Романов обратился в полицию, обвинив мать и сестру в мошенничестве с недвижимостью и хищении имущества (которое, видимо, находилось в его квартире — «»). «.В первом случае прошу суд в рамках гражданско-правовых отношений аннулировать сделки и просто вернуть все как было, а во втором прошу разобраться, не было ли тут уголовки (моя позиция — была, но решаю это не я)», — пояснил Дмитрий Романов.

Ольга Романова пока оставила без ответа просьбу «» прокомментировать произошедшее. Но в комментариях к посту Дмитрия она писала, что сын никогда не получал наследства и никогда сам ничего не покупал. «Я ему все отдала», — утверждает правозащитница. Квартиру, о которой идет речь, Романова подарила сыну в 2008 году. Кто-то, также в комментариях, написал, что Романова это сделала формально, когда у нее начались проблемы с властями. А позже, «будучи жестко посланной» сыном, она ее «забрала обратно». Эту квартиру правозащитница считает своей. Захотела и отдала дочери.

Что может ждать Ольгу Романову в связи с заявлением сына, «» обсудил с адвокатом Дмитрием Аграновским.

— Подобные заявления пишут в полицию родственники друг на друга не так редко, — рассказывает Аграновский. — Но нужно понимать, что дела так называемого публичного обвинения не подлежат прекращению в связи с примирением сторон. Если заявление написано, зарегистрировано и принято к производству, его уже нельзя отозвать обратно.

— То есть против Романовой обязаны возбудить уголовное дело?

— Пока — назначить проверку. Не исключаю, что состав преступления смогут найти. Нельзя пока никого ни в чем обвинять — мы не знаем, как все было оформлено.

— Романова говорит, что считает квартиру своей. Дарила ее сыну, потом решила переписать на дочь. Такое объяснение может ей помочь? Ведь нередки случаи, когда родитель пишет завещание на одного ребенка, а потом отзывает его и переписывает имущество на того, кто его поддерживает, на кого он рассчитывает в старости. Это ведь справедливо.

— Отменить договор дарения гораздо сложнее, чем отменить завещание, потому что в завещании человек еще ничего не получил. Он получит только после смерти. А здесь — уже собственность. И что написано пером — не вырубишь топором. Получается, у квартиры был уже другой собственник, который лишился своей законной собственности и может говорить о злоупотреблении его доверием.

— Генеральную доверенность он сам давал матери.

— Да, только доверяемый должен действовать в интересах доверителя, а не против него. Договор дарения нельзя вот так за спиной взять и переписать без воли собственника. Получается, доверитель дал доверенность, а его доверием злоупотребили. Но опять же, есть презумпция невиновности. Возможно, при изучении всех обстоятельств, Романову не привлекут к ответственности.

Только Дмитрий, судя по всему, не остановится.

«Что я буду делать потом? При любом исходе всей этой истории я отправлюсь в Германию, где сейчас живут Романова и Иванова. Пойду в офис Миграционной службы (или кто там этим занимается?). Дам офицеру все документы по этой истории, переведенные и апостилированные, приложу заверенную переписку, которая, как считаю, свидетельствует о фиктивном характере брака Романовой … а еще переписку, в которой Романова называет имя и фамилию сотрудника политического отдела посольства Германии в Москве, который «помогает с визами и не только». Такой примерно план», — грозится сын правозащитницы.