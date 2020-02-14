СПОРТ

Сын Пеле опроверг депрессию отца

23:00 13/02/2020

Эдиньо, сын трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, заявил, что его слова о психическом здоровье отца поняли неверно, сообщает ТАСС.

Эдсон Шолби Насименту, известный как Эдиньо, рассказал, что его высказывание поняли превратно. Под словом «депрессия» он подразумевал эмоциональное состояние Пеле, а не конкретный клинический диагноз. Эдиньо отметил, что поделился наблюдением об отце как близкий человек. По его словам, комментарий «разошелся неудачно».

Также Эдиньо рассказал, почему его отец ведет затворнический образ жизни. Пеле всегда был домоседом, но сейчас из-за своей известности он не может спокойно выйти на улицу. «Это та цена, которую ему приходится платить», – добавил Эдиньо.

Эдиньо рассказал ранее, что Пеле впал в глубокую депрессию и стал вести отшельнический образ жизни. Легендарному футболисту сложно передвигаться, поэтому, сказал его сын, у него «наступила сильная депрессия». 79-летний бывший спортсмен уже давно испытывает проблемы со здоровьем, к которым привело его спортивное прошлое. В январе 2018 года Пеле госпитализировали с истощением, а в прошлом году он попал в больницу в Париже с высокой температурой и судорогами.



