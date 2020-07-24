Чемпион Олимпийских игр 1964 года по борьбе Александр Иваницкий, пропавший двое суток назад во время сбора грибов в Подмосковье, найден, сообщает Life Shot. Канал передает, что в настоящее время 82-летний пенсионер находится в больнице, туда же прибыли родственники.

При этом сын Иваницкого сообщил «», что данная информация не соответствует действительности. По словам мужчины, поиски продолжаются.

Иваницкий — заслуженный мастер спорта СССР, именно он комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве.

Ранее сообщалось, что мужчина ушел за грибами в лес и не вернулся домой к вечеру. В ходе поисков его вещи были обнаружены на берегу реки, в связи с чем возникла версия, что грибник мог утонуть.