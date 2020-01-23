Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин бросил вызов балерине Анастасии Волочковой, опубликовав в Instagram фото своей версии шпагата.

На изображении Сафронов-Затравкин стоит на одной ноге, а вторую закинул на ограждение.

«Анастасия, я принимаю твой «шпагатный челлендж»!» — написал пианист, добавив ироничные хештеги «гибкость, которой завидует никто» и «да что вы знаете о шпагате».

Подписчики Луки оценили его юмор, а некоторые и вовсе посчитали, что шпагат Сафронова-Затравкина приятнее на вид, чем у Волочковой.

Осенью российская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины на своем концерте в Минске. Волочкова тогда танцевала на сцене, демонстрируя свою растяжку, а Пугачева попыталась скопировать ее движения.