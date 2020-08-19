Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева расстроена тем, что врачи запретили её сыну есть многие продукты. В своём микроблоге девушка рассказала об этих ограничениях, которых вынужден придерживаться двухлетний Мирон. Выяснилось, что у мальчика сильнейшая аллергия на многие продукты, из-за чего развился атопический дерматит – заболевание, которое характеризуется раздражённой сухой кожей и постоянным зудом.



Нелли рассказала, что аллерголог-дерматолог прописала её сыну соблюдать диету, исключив многие продукты. У мальчика аллергия на курицу, томаты, яйца, сладкое и многое другое. На холодильник молодая мама повесила список разрешённых продуктов, где указана индейка, мясо кролика, овсянка, рис, гречка и так далее.



Кроме этого, у сына Нелли аллергия на некоторые растения и деревья, на берёзу в том числе. Поэтому перед выходом на улицу бывшая участница проекта даёт сыну специальный спрей для носа. Нелли рассказала, что Мирон сильно расчёсывает пальцы, из-за атопического дерматита у него очень сухая кожа, поэтому постоянно необходимо использовать мази.