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Сын Мохаммеда Али оценил шансы Майка Тайсона победить его отца

04:48 13/04/2020

Сын Величайшего (прозвище Мохаммеда Али – The Greatest, «Величайший»), трехкратного чемпиона мира в супертяжелом весе – Мохаммед Али-младший считает, что его отец «надрал бы задницу Майку Тайсону», если бы они встретились на ринге. Так один из девяти детей боксера высказался из-за недавно разгоревшегося спора, кто из тяжеловесов лучше.

Всемирная боксерская суперсерия запустила виртуальный симулятор, в котором Тайсон одержал победу над великим Али. Нынешний чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает, что Тайсон, которому сейчас 53 года, выиграл бы гипотетический бой. Сам же Железный Майк с таким мнением не согласен.

«Я знаю, что это выдуманная игра. Скорее всего, я выиграю в ней. Но я не смог бы выиграть настоящий бой. Али – Величайший из всех, кто когда-либо был в боксе», – цитирует Тайсона The Sun.

С Тайсоном согласен и сын великого боксера. Он даже слышать ничего не желает о возможном поражении отца.

«Мой отец надрал бы ему задницу. Все говорят, что Майк Тайсон сделал бы это с моим отцом, но я говорю, нет. Он же не боксер. Он же уличный боец, прекрасный артист. Он никогда не сможет сравниться с моим отцом! Тайсон не может пройти такой путь. Он не мог продержаться пятнадцать раундов», – заявил Али-младший.

Сын боксера считает, что у его отца мог быть интересный бой с мастером боевых искусств Брюсом Ли.

«Они оба были молоды, оба ловки и довели себя до совершенства тренировками. Они оба были лучшими в том, что они сделали. Ли похож на Мохаммеда Али в карате. Я думаю, это была бы хорошая драка между моим отцом и Ли», – пофантазировал Али-младший.

А пока Железный Майк на карантине тренируется с белым пуделем Марсом.



