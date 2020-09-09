Сын легендарного пилота «Феррари» Михаэля Шумахера Мик дебютирует за рулем болида «Формулы-1» уже 11 сентября, утверждает RTL.

Ожидается, что 21-летний пилот начнет свою карьеру в «королевских гонках» на Гран-при Тосканы, но пока лишь в рамках свободной практики.

Источник не уточняет, в составе какой команды он выступит на пятничных свободных заездах в Муджелло. Вероятно, Мик не сразу займет место боевого пилота в кокпите «Феррари». Скорее всего, «Скудерия» отправит гонщика своей молодежной программы выступать за одну из клиентских команд — «Хасс» или «Альфа Ромео».

Добавим, что в Тоскане знаменитая итальянская конюшня отметит 1000-й Гран-при в «Формуле-1».

Мик Шумахер является пилотом молодежной программы «Феррари» и проводит свой второй сезон в «Формуле-2», выступая за команду Prema. Он занимает второе место в чемпионате и всего на пять баллов отстает от лидера Каллума Айлотта. Третьим идет россиянин Роберт Шварцман.

Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто уже анонсировал дебют Мика «Формуле-1», который должен состояться в этом сезоне.

Напомним, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в декабре 2013 года получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. В 2018-м стало известно, что он больше не прикован к постели, однако семья хранит в строжайшей тайне любую информацию о состоянии его здоровья.