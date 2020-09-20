Сын и помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко принял участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы. Политик встретил участников пробега, среди которых есть россияне, в детской деревне «Истоки» под Минском, где поздравил ветеранов с памятной датой и подарил детям спортинвентарь.

«Все то, что и в годы Великой Отечественной войны было завоевано, и дальше на мирных полях, мы должны сохранить для наших детей и дать нашим детям, чтобы и они, увидев это, дальше несли в свое светлое будущее», — цитирует Лукашенко агентство «Подмосковье сегодня».

В завершение белорусский политик поблагодарил всех ветеранов.

В международном мотопробеге принимают участие более 120 байкеров из России и Белоруссии. В России они успели посетить 11 городов, в числе которых Москва, Екатеринбург и Мурманск.