Сын народного артиста России Олега Газманова Родион в эфире программы «Звезды сошлись» рассказал о том, как его отец соблюдает режим самоизоляции.

«Он сейчас находится на жестком карантине, никого не впускает и не выпускает, выдерживает полную изоляцию», — сообщил Газманов-младший.

Как отмечает телеканал «360», они с братом являются единственными представителями семьи, которые контактируют с внешним миром.

В середине марта сестра композитора Игоря Крутого праздновала день рождения, на котором присутствовали многие российские звезды, здоровались за руки при встрече, обнимались и целовались.

Через некоторое время на плохое самочувствие пожаловался Лев Лещенко. Его вместе с супругой госпитализировали с двусторонней пневмонией, а позже анализы выявили у него коронавирус, уточняет «Газета.ру». Присутствовавший на вечеринке Газманов впоследствии признался, что смотрит на кадры с торжества «с ужасом», и призвал всех быть менее беспечными.

26 марта у Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию. Итоги тестов на коронавирус пока не готовы. Исполнитель самостоятельно обратился в медицинский центр, где сдал анализы на инфекцию.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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