Сын российского актера Михаила Ефремова Никита в среду, 17 июня, выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.

«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось», ― написал он на своей странице в Instagram.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

Сам артист серьезных ранений не получил, а на похороны курьера прислал два траурных венка.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

После смерти Захарова уголовное дело переквалифицировали на более тяжкое — с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), которая подразумевает до 12 лет лишения свободы.

12 июня актер опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего.