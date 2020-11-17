По словам приемного сына Армена Джигарханяна, в последние дни перед смертью у актера развился некроз тканей, он был подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Об этом Степан Джигарханян рассказал «СтарХиту».

«Рамблер» писал, что народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. После смерти актера его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна в ненадлежащем уходе. Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час» и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.

По словам приемного сына актера, смерть Джигарханяна не стала неожиданностью для его родных.

«На фоне обострения диабета начались серьезные проблемы с почками, он был подключен последние пару дней к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Наложился и эффект неподвижного образа жизни: раньше можно было выходить гулять, а потом вышел приказ, чтобы старики сидели дома», — пояснил он.

Степан Джигарханян также отметил, что перед смертью у артиста «пролежни дали неприятный эффект: пошло воспаление и некроз тканей».

При этом он отметил, что успел пообщаться с отцом незадолго до его смерти и актер поблагодарил его за теплое поздравление, которое тот записал на его день рождения.

«Он его несколько раз пересматривал, и с Татьяной Сергеевной в ее последний визит тоже: ролик у нее на мобильном», — пояснил Степан.

Согласно завещанию Армена Джигарханяна, Степан, которого актер усыновил, стал его единственным наследником.