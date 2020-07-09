В Тюмени 24-летний сын двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата местной городской думы Натальи Проскуряковой напал на двоих человек с мачете, нанеся им тяжелые травмы. Чиновница заранее предупредила, что не намерена вмешиваться в это дело.

Шестого июня Владимир Проскуряков пришел домой к своей бывшей девушке и застал у неё в гостях однокурсника. Проскуряков тут же набросился на молодого человека с мачете, хотя студенты-архитекторы всего-то выполняли проектную работу. Юноша получил тяжелые ранения головы и левой руки.

Девушка выбежала в коридор, чтобы позвать на помощь соседей. Двое мужчин попытались заступиться за исполосованного студента, в результате чего один из защитников также был тяжело ранен.

Угомонить Владимира удалось только прибывшим по вызову полицейским. Против молодого человека возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

По данным URA.RU, после ударов мачете пострадавший студент получил третью группу инвалидности. Ситуацию усугубляет то, что раненый парень — левша и теперь не может сгибать руку, из-за чего ему, возможно, придется забыть о профессии архитектора.

Судебное заседание по делу Проскурякова должно было состояться 9 июля, однако его решили перенести из-за неявки одного из потерпевших. Наталья Проскурякова заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию, поскольку ее сын должен сам ответить за содеянное.