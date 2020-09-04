Бывшая участница «Дома-2» поделилась с подписчиками своими переживаниями. Её сын Богдан подхватил серьёзную вирусную инфекцию. У мальчика поднялась температура под сорок, поэтому Алёне пришлось вызвать врача на дом. Девушка очень переживает из-за состояния малыша и не находит себе места.



В своём микроблоге Алёна рассказала, что у полуторогодовалого Богдана температура поднялась до 39,3 градусов, горло было очень красным. Накануне молодая мама вызвала сыну педиатра на дом, за что отдала одиннадцать тысяч рублей. А утром Алёне пришлось вызывать скорую помощь. Девушка была уверена, что их с сыном положат в больницу, но врач сказал, что это обычная вирусная инфекция и прописал амбулаторное лечение.



Рапунцель-младшей пришлось отменить все свои дела, которых у неё очень много, и всё своё время посвятить выздоровлению и заботе о сыне Богдане. Девушка рассказала, что, когда её малыш болеет, она сама очень сильно переживает и не хочет кушать и пить. Алёна очень надеется, что сын в скором времени пойдёт на поправку, ведь ей необходимо содержать семью, отдавать 70 тысяч за съемную квартиру и 15 тысяч за детский сад. К тому же, большие суммы девушка тратит и на свою внешность. Так, совсем недавно она увеличила губы и сделала уколы красоты.