Александра Черно родила первенца. Это радостное событие произошло 30 июля в Центре материнства и детства города Щёлково. Новоиспечённые родители очень счастливы и принимают поздравления от близких своей семьи, а также от многочисленных поклонников и зрителей.



Малыш появился на свет посредством кесарева сечения. По шкале Апгар состояние ребёнка оценивается в 9 баллов из 10. Это отличные показатели, означающие, что малыш полностью здоров. Иосиф был рядом с Сашей всё время, он первый взял на руки наследника. И в настоящее время малыш находится с Иосифом, пока Александра приходит в себя после операции.



Изначально Саша надеялась родить сама, но врачи сказали, если в ближайшие 2-3 дня схватки не начнутся, то придётся делать кесарево. В итоге схватки начались через пару дней, но из-за того, что шейка не раскрылась, было решено провести операцию. После родов Александра рассказала подписчикам, что испытала на себе все прелести роженицы, у неё были и схватки, и кесарево.